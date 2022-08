Un lungo incontro per ribadire le volontà già note. Oggi Federico Pastorello è stato nella sede dell'Inter, da cui è uscito poco fa, incassando nuovamente la disponibilità del club nerazzurro a offrire una maglia a Francesco Acerbi. La condizione rimane la solita: prestito con diritto riscatto, ma che sia poco oneroso, non oltre i 500 mila euro. Un'operazione che potrebbe concludersi dopo Lazio-Inter di venerdì, occasione di incontro tra le due società. Nel frattempo il giocatore, che vuole fortemente raggiungere Simone Inzaghi a Milano, deve trovare un'intesa con il suo attuale club per le mensilità di luglio e agosto che i biancocelesti vorrebbero risparmiare. Probabile che Acerbi rinunci alla seconda per semplificare il suo trasferimento: tra domani e giovedì possibile un nuovo incontro tra le parti. Ad ogni modo, se l'Inter opterà per la carta Acerbi, troverà la strada libera.