La doppia sfida in Champions League tra Milan e Inter arriverà dopo altre tre giornate di Serie A in cui rossoneri e nerazzurri dovranno capitalizzare al meglio la situazione e provare a rimettersi in carreggiata nella corsa Champions. Come spiega il Corriere della Sera ci sono diversi scontri diretti, sia Milan che Inter affronteranno entrambe le romane.

Se da una parte l'uomo in più è tornato ad essere Leao, per l'Inter a dare la scossa è stato "il risveglio di Lukaku". Inoltre, "il clima interno, non sempre sereno, è rinnovato, cementato dagli ultimi risultati. La presenza del presidente Zhang a Empoli è un’immagine forte, di unità tra le componenti del club: società, staff tecnico, squadra. Il manifesto di quello che l’Inter vuole essere d’ora in poi: compatta nel momento più duro della stagione, dieci partite sicure e due eventuali (le finali di Coppa) in poco più di un mese".

Come scrive il Corsera, i leader finalmente seguono il tecnico, il cui futuro rimane a rischio ma il presente è qui ed è troppo importante: testa alla Juve, poi campionato e Champions. Un passo alla volta, con quasi tutta la rosa a disposizione".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!