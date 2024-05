Il nuovo report settimanale dell'Osservatorio Calcistico del CIES presenta la classifica dei calciatori di movimento le cui prestazioni hanno avuto il maggiore impatto durante la stagione 2023/24 in 54 campionati di tutto il mondo. Il punteggio di impatto è stato calcolato prendendo in considerazione le prestazioni dei giocatori in sei aree del gioco, i minuti del campionato nazionale e i risultati. Il valore più alto per qualsiasi ruolo è stato registrato per il centrocampista spagnolo del Manchester City Rodri.

Al secondo posto arriva un altro centrocampista, lo svizzero Granit Xhaka dei campioni di Germania del Bayer Leverkusen. Per gli altri ruoli, i punteggi di maggiore impatto sono stati ottenuti dal portoghese Rúben Dias tra i difensori centrali, dal suo compagno di squadra Kyle Walker tra i terzini, dal tedesco Florian Wirtz tra i trequartisti, da Bukayo Saka tra gli esterni e dal capitano dell'Inter Lautaro Martínez tra i centravanti: l'argentino colleziona uno score di 82,9, piazzandosi davanti a Serhou Guirassy dello Stoccarda ed Erling Haaland del Manchester City.

