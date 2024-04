Anche il Corriere dello Sport si concentra sul problema fisico di Alessandro Bastoni, a forte per Udinese-Inter a causa di un leggero affaticamento accusato ai flessori. Tra oggi e domani le sue condizioni verranno valutate, ma intanto Carlos Augusto è pronto a prendersi il posto da titolare.

Intanto oggi De Vrij tornerà a lavorare in gruppo dopo aver superato il risentimento muscolare all'adduttore lungo della coscia destra. Per il Corsport l'impressione è che sia l’olandese che Arnautovic possano tornare tra i convocati per la trasferta di lunedì sera.

