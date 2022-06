Il nuovo sponsor di maglia porterà l'Inter a essere la seconda società in Italia che incassa di più dal main sponsor . Come informa il Corriere dello Sport , infatti, dal 1° luglio, DigitalBits sostituirà Socios.com, rimasto appena 12 mesi versando nelle casse di viale della Liberazione 16 milioni più bonus , una cifra maggiore rispetto alla "base" che era garantita in precedenza da Pirelli (12).

E non finisce qui. Per quanto riguarda il centro sportivo, Suning ha confermato la sponsorizzazione per Appiano Gentile: accordo annuale per il 2022-23 a cifre leggermente più basse rispetto agli attuali 16 milioni. Invece con Nike va avanti la trattativa per il rinnovo dell'accordo in scadenza nel 2024: l'Inter chiede 30-35 milioni rispetto agli attuali 12 più bonus.

