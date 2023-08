Dal Corriere dello Sport un'altra conferma: siamo alle battute finali per l'arrivo a Milano di Lazar Samardzic, a un passo dall'accordo con l'Inter per un quinquennale da 2 milioni a stagione. "In attesa di capire la formula individuata dai club, all’Udinese andranno 15 milioni di euro più il cartellino di Fabbian (valutato circa 10 milioni), su cui l’Inter si garantirebbe il diritto di recompra. Smaltite le urgenze, più avanti verrà individuato anche il nuovo braccetto di destra: in ballo Demiral e Toloi dell’Atalanta", si legge sul quotidiano romano.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!