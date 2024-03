L'Inter pensa di scippare Francesco Camarda al Milan. Domenica il baby attaccante rossonero festeggerà i 16 anni e potrà firmare il primo contratto da professionista, ma non per forza col Diavolo. "La realtà dice che Camarda non è sicuro di essere, anche in futuro, un giocatore del Milan. Su di lui c'è mezza Europa: si sono informate varie squadre italiane, tra cui l'Inter, a cui il ragazzo piace e anche tanto", scrive oggi il Corriere dello Sport tra le sue pagine.

Il quotidiano romano parla anche di interesse concreto dalla Premier League, con Manchester City, Arsenal e Tottenham che hanno mandato in missione anche alcuni osservatori a vederlo da vicino. Da domenica Camarda sarà libero di firmare per qualsiasi club: il Milan è pronto a mettere sul piatto un triennale (il massimo consentito per i minorenni) ma al via dal dal prossimo luglio e non da marzo, in modo che possa essere valido fino al 30 giugno 2027.

