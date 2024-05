Tra i nodi da risolvere a breve per l'Inter c'è quello del rinnovo di Lautaro Martinez. L'entourage dell'argentino e la dirigenza nerazzurra, si legge sul Corriere dello Sport, si vedranno in settimana per discuterne. Il punto fermo da parte del management interista è che un ingaggio in doppia cifra è sostenibile solo con i bonus, ma la richiesta da 12 milioni a salire in questo momento non avrebbe senso perché non compatibile con le possibilità del club.