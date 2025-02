Solo Zalewski a gennaio, ma l'Inter si muove eccome sul mercato. Come racconta oggi il Corriere dello Sport, Ausilio e soci sono particolarmente attivi in vista della sessione della prossima estate.

Dopo Sucic, i nerazzurri hanno messo nel mirino un altro giovane centrocampista: si tratta di Gustavo Sá, 20enne portoghese del Famalicão. Uno 007 nerazzurro era presente al match con il Vitoria Guimaraes dell’8 febbraio scorso, come riferisce il quotidiano romano. Nel 2-0 in casa del Gil Vincente, di lunedì sera, Sá ha fatto un assist ed era pure capitano. In cima alla lista delle preferenze per la mediana, comunque, resta Ricci del Torino.

Per l'attacco, invece, si punta Yuri Alberto del Cortinthians: il centravanti di 24 anni è stato offerto ai nerazzurri (31 gol nella scorsa stagione e 3 in quella appena iniziata).