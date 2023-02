Sulla Juventus si sta per abbattere ancora una volta la scure della giustizia sportiva. A inizio marzo è infatti prevista l’udienza del Collegio, quando la FIGC dovrebbe aver già deferito la Juventus con un nuovo procedimento per la manovra stipendi e per alcuni rapporti opachi anche con gli agenti. Come riportato dal Corriere dello Sport, da quanto filtra si partirà da una richiesta di almeno 20 punti di penalizzazione che si sommerebbero al -15 già ricevuto per il caso plusvalenze. Una vera e propria stangata che complicherebbe ulteriormente la stagione già delicata della Vecchia Signora.