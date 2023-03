"Nel ciapa-no Champions, l’Inter ha già pagato dazio la scorsa giornata, perdendo inopinatamente con lo Spezia. Le rivali non ne hanno approfittato e così i nerazzurri hanno conservato il secondo posto. Ma sulla classifica c’è sempre quell’asterisco che accompagna la Juventus. Senza il -15 assegnato dalla Giustizia Sportiva, infatti, sarebbero proprio i bianconeri ad occupare la piazza d’onore (onore fino ad un certo punto visto il distacco dal Napoli...), come orgogliosamente ha sottolineato Allegri. Inzaghi allora ha replicato così: «Io guardo alla classifica in questo momento». Non si è trattato, però, di una risposta polemica, alla luce di quanto poi il tecnico nerazzurro ha voluto aggiungere: «Ci sono vicende giudiziarie con organi appositi chiamati a decidere. Speriamo che accada presto, perché c’è bisogno di chiarezza per loro, ma anche per tutte le altre squadre»". Così il Corriere dello Sport prepara il Derby d'Italia stasera in programma a San Siro. I bianconeri, virtualmente, restano in corsa per un posto Champions. "Da questo punto di vista, allora, metterla sotto questa sera a San Siro sarebbe molto utile. E non solo perché i 3 punti garantirebbero l’aggancio nella classifica virtuale, ma anche per continuare a fare legna e per arrivare al prossimo doppio confronto con più convinzione e forza mentale", spiega il quotidiano romano.