Due nuovi trofei in bacheca e ancora viva la speranza di poter sorpassare il Milan per lo scudetto. Simone Inzaghi si sta guadagnando sul campo un rinnovo fino al 2025 che - secondo il Corriere dello Sport - è ormai cosa fatta. Ma intanto l'Inter inizia a pensare alla prossima stagione, con l'intenzione di consegnare al tecnico piacentino un organico ancora più competitivo.



"Vogliamo che la squadra sia sempre competitiva e che continui a lottare per conquistare trofei, per arricchire la nostra bacheca", ha promesso Steven Zhang dopo il suo terzo trionfo alla guida del club. "La prossima, però, sarà un’altra estate di passione. Il mercato, infatti, dovrà chiudersi con un attivo di 60-70 milioni e il monte-ingaggi dovrà subire una sforbiciata del 10-15% - scrive il Corsport -. Già messa in preventivo la cessione di almeno un big, il resto sarà nelle mani, prima, del trio Marotta-Ausilio-Baccin, che dovrà trovare gli incastri giusti sul mercato, e poi in quelle di Inzaghi, a cui spetterà nuovamente il compito di tirare fuori il massimo dalla sua truppa".