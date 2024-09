Jaka Bijol resta nel mirino dell'Inter per la prossima estate. E domani il centrale sloveno classe 1999 sarà un avversario, con i nerazzurri che potranno quindi monitorarlo ancor più da vicino come rivela il Corriere dello Sport.

Com'è noto, la carta d'identità di Acerbi e De Vrij, rispettivamente 36 e 32 anni, richiede un intervento in quella zona di campo e a giugno, per Inzaghi, potrebbe arrivare un nuovo centrale. Tra i nomi, sul taccuino del diesse Ausilio c'è segnato in rosso proprio quello di Bijol dell'Udinese. Il suo profilo sembra quello ideale per il progetto nerazzurro: relativamente giovane (25 anni), ma già con una certa esperienza in Serie A e in campo europeo con la sua nazionale, e, soprattutto, abituato a giocare e a guidare la difesa a tre. Lo sloveno spicca per fisico (è alto 1.90 metri) e per continuità di presenza e di rendimento.

A livello di infortuni, peraltro, si segnalano solo stop per ragioni traumatiche. Prezzo? 15-20 milioni.