Pioli, Sarri e ora Inzaghi: tre campioni d’Italia che in comune hanno l'aver allenato la Lazio. Per quanto riguarda Inzaghi, ormai è diventato uno dei migliori allenatori italiani, ma forse già lo era. Come sottolinea il Corsport, evidentemente gli serviva solo uscire dalla comfort zone di Formello e dimostrarlo altrove.

A Milano, finora, ha conquistato tre Supercoppe, due Coppe Italia, una finale di Champions e ora lo scudetto. Con la sua ex Lazio il rapporto è finito nell'estate 2021, ma solo a livello lavorativo: gli ultras biancocelesti, gemellati con quelli dell'Inter, erano a Frosinone una settimana fa e cantavano il suo nome. Domani l'incrocio in campo, dove nessuno regalerà nulla.