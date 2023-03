"Il Chelsea non vuole più Lukaku: considera conclusa la sua seconda avventura con la maglia Blues dopo quell’ultima deludente stagione". Lo scrive oggi il Corriere dello Sport, confermando quanto immaginato un po' da tutti: per il belga non ci sarà un ritorno a Londra. Permanenza dunque scontata all'Inter? Non è detto, molto dipenderà dall'aspetto economico ma il percorso è già stato tracciato in tal senso. "Quando è stato siglato l’accordo, nel giugno 2022, i Blues, infatti, avevano già dato la disponibilità a rinnovare per un’altra stagione il prestito, che, per le nuove regole, non poteva essere biennale - ricorda il quotidiano romano -. L’Inter, evidentemente, è stata ben felice di sentirselo dire. Allora, però, le aspettative erano molto alte: Lukaku avrebbe dovuto tornare, da figliol prodigo, per riportare lo scudetto sulla sponda nerazzurra del Naviglio. Invece, è stato più in infermeria che in campo. E, anche adesso che ha dimenticato i guai fisici, continua a fare fatica. Ha mostrato qualche lampo del vero Big Rom, ma non più lo strapotere con cui travolgeva le difese avversarie nei suoi primi due anni milanesi. E pure dopo i due gol consecutivi, contro Udinese e Porto, è arrivata la stecca (non solo sua) con il Bologna. Insomma, su queste basi, il club nerazzurro preferisce attendere prima di sedersi nuovamente al tavolo con il Chelsea". Da rinegoziare le condizioni dell'affare: i nerazzurri chiederanno uno sconto agli 8 milioni scarsi più bonus pagati in questa stagione. L'obiettivo è arrivare a 5 e, magari, aspettarsi anche una sforbiciata all'ingaggio da parte dello stesso Lukaku dopo una stagione così...