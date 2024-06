E alla fine, ancora una volta, Dumfries potrebbe restare all'Inter. Ogni estate, da quando è arrivato, sembra debba essere quella dell'addio e, invece, poi l'olandese si ripresenta puntualmente nel ritiro nerazzurro.

Come conferma il Corriere dello Sport, all'Inter piace e non poco Ndoye del Bologna, ma le sue prestazioni a Euro 2024 hanno inevitabilmente attirato su di sé gli occhi di diversi club, facendo lievitare il prezzo già schizzato sui 25 milioni.

E allora oggi Ndoye non è un obiettivo dell'Inter, a meno che Dumfries non finisca davvero sul mercato. Vero che nella Svizzera e nel Bologna, Ndoye ha giocato da esterno alto. Ma il “quinto” l’ha già fatto ai tempi del Basilea. Insomma, non si tratterebbe di “addestrarlo” da zero, ma di affinarne le doti difensive. Un po' come fatto con Dumfries quando arrivò a Milano, sebbene per motivi diversi (lui era abituato a fare il laterale basso in una difesa a quattro).

Insomma, tutto passa dall'ex PSV. Ndoye diventerebbe un'opzione solo in caso di addio anticipato di Denzel, che va in scadenza fra un anno.