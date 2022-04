La Supercoppa Italiana del 2022-23 è ancora oggetto di discussione negli uffici della Lega Calcio. Le date al momento cerchiate in rosso sono quelle di martedì 9 agosto e venerdì 12 agosto, considerate valide solo se si deciderà di disputare la sfida in Italia. "Se invece, come successo in passato, la finale di Supercoppa sarà spostata a gennaio, probabilmente verrà giocata in Arabia Saudita, dove c’è un ultimo “slot” del contratto che garantisce 3,5 milioni a ognuna delle finaliste" scrive il Corriere dello Sport, che ricorda anche la possibilità di organizzare la partita in uno degli Emirati.