Secondo quanto oggi informa il Corriere dello Sport , su 23 giocatori della rosa dell'Inter, sono 13 quelli in scadenza o in prestito. E allora ci sarà un gran da fare per la dirigenza nerazzurra nelle prossime settimane. Da Skriniar a Lukaku: il quotidiano romano prova a fare un focus.

"A proposito di Skriniar, non ci sono riflessioni da fare. A stretto giro di posta, ovvero scavallata la sfida di Champions con il Viktoria Plzen, l’Inter gli proporrà il rinnovo, con ingaggio in linea con i top della squadra (Brozovic e Lautaro), quindi attorno ai 6,5 milioni a stagione come base fissa. Poi la palla passerà allo slovacco, che, per proseguire il matrimonio con l'Inter, dovrà rinunciare ai 9,5, bonus compresi, che il Psg ha già messo sul tavolo la scorsa estate", spiega il Corsport.

Anche De Vrij è in scadenza: i discorsi per l'olandese verranno ripresi assieme a quelli di D'Ambrosio e Darmian. Difficile, invece, che Acerbi sarà riscattato nonostante l'ottimo rendimento. Restano in bilico anche i vari Handanovic e Cordaz, mentre sembrano molto probabili gli addii di Dzeko e Gagliardini. Sicuramente ai saluti Dalbert, da valutare il riscatto di Bellanova. Discorso a parte per Lukaku: "Il rinnovo di quel prestito è un’ipotesi concreta, già presa in considerazione al momento di chiudere l’operazione lo scorso giugno. Ora, però, è fondamentale che il belga ritrovi la salute e che torni a fare la differenza in campo.