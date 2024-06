L'Inter vuole Albert Gudmundsson e l'islandese è pronto a vestire il nerazzurro, ma sulla chiusura positiva dell'affare non ci possono essere certezze a causa di una serie di ostacoli da superare. Questo, in estrema sintesi, lo scenario dipinto oggi dal Corriere dello Sport. Il primo nodo è legato al prezzo del cartellino, non è inferiore ai 35 milioni di euro: a Milano vogliono impostare l'affare in prestito con obbligo di riscatto, con la cessione di Valentin Carboni che potrebbe aiutare a finanziare il colpo.



Il secondo scoglio è rappresentato dallo spazio da liberare in rosa: dato per scontato l'addio di Joaquin Correa, servirebbe comunque anche l'addio di Marko Arnautovic per fargli spazio. E l'austriaco al momento non pensa minimamente di lasciare Appiano. Il terzo punto riguarda l'extracampo, ovvero il processo per violenza sessuale che dovrà affrontare in Islanda ad autunno dopo essere stato assolto in primo grado. E poi c'è la concorrenza, soprattutto di Roma, Napoli, Juventus e Premier League, anche se "il club nerazzurro è sicuramente in vantaggio nella corsa all’islandese. Che, da parte sua, ha già “scelto” l’Inter come destinazione preferita", scrive il Corsport.

L'ultimo ostacolo elencato dal giornale romano è legato ai tempi. Fino a quando Gudmundsson sarà disposto ad aspettare l’Inter? "Ad oggi, l’islandese ha in testa i colori nerazzurri e non vuole prendere in considerazione alternative. Ma se la situazione non si dovesse sbloccare?", si chiede il quotidiano.

