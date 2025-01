La Roma non molla Frattesi, l'Inter aspetta e osserva l’evoluzione della vicenda dopo aver dettato le proprie condizioni. Ecco quali, come riferisce il Corriere dello Sport.

La prima: Frattesi non è un problema in casa nerazzurra e anzi nessuno ha intenzione di (s)venderlo; a maggior ragione nel mercato invernale. La seconda: né Inzaghi e tantomeno Marotta o Ausilio hanno intenzione di rinforzare una diretta concorrente per lo scudetto, indebolendo quindi la propria squadra e cedendo un giocatore di qualità al Napoli. Prezzo - provocazione - per la rivale: oltre 60 milioni. La terza: Se proprio Frattesi dovesse chiedere la cessione, e fin qui non lo ha fatto direttamente, la Roma in Serie A sarebbe la candidata preferita a cui venderlo. Costo del cartellino per i Friedkin (non provocatorio): 45 milioni. Attenzione però: la notizia delle ultime ore è che sono trattabili, quindi scendendo al massimo di cinque milioni l’affare con Ghisolfi si può chiudere.

In tutto questo esiste l'opzione Cristante, che potrebbe finire all'Inter in prestito per sei mesi in modo da tappare momentaneamente il buco in mezzo al campo. I nerazzurri, infatti, non sono convinti di accettare un giocatore che compirà 30 anni a marzo come contropartita a titolo definitivo, ma lo prenderebbero eventualmente in prestito secco.

