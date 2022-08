"Dopo una domenica e un ferragosto di relax, da martedì l'Inter riprenderà la trattativa per Casadei, con il Chelsea che ormai è in vantaggio sia perché destinazione preferita dal ragazzo sia perché il Sassuolo e il Nizza non possono avvicinarsi ai 15 milioni (bonus compresi) richiesti dall'Inter per il cartellino del centrocampista". Lo riferisce il Corriere dello Sport nella giornata di oggi.