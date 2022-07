Nessun aggiornamento su Bremer , nonostante ieri gli agenti si siano presentati in sede per chiudere l'affare Bellanova. Secondo il Corriere dello Sport , nessun aggiornamento perché non sono necessari: "Al brasiliano, che ieri ha ricominciato a lavorare con il Torino, era già state recapitate le rassicurazioni che sarà lui la prossima new-entry - si legge -. Occorre, però, che venga ceduto Skriniar . L’Inter è convinta che il rilancio del PSg sia imminente e, a quel punto, scatterebbe l’assalto al brasiliano".

Il quotidiano romano rilancia anche la notizia proveniente dalla Germania sull'accostamento dei nerazzurri ad Akanji, 26enne del Dortmund: lo svizzero, con il contratto in scadenza nel 2023, sarebbe stato proposto a Marotta avendo anche un costo non eccessivo. "L’Inter non ha detto di no, nel senso che è un profilo da tenere in considerazione, ma vale più come alternativa a Milenkovic (il secondo innesto in difesa) che a Bremer", spiega il CdS.