Per il dopo-Lukaku - secondo il Corriere dello Sport - in cima alla lista dei desideri dell'Inter c'è Balogun, talento americano dell'Arsenal che tanto bene ha fatto in prestito al Reims in Ligue1. "Attenzione, non significa che Morata non sia più in corsa, ma in questo momento è scalato in seconda posizione - si legge -. Nonostante l’incontro con i suoi rappresentanti (o, forse, proprio per quello…), avvenuto nei giorni scorsi, la pista non si è scaldata. Da un lato perché la distanza rispetto alle richieste dell’Atletico Madrid – 20,5 come previsto dalla “clausola”, contro una disponibilità di 13 più 2 – è significativa. Dall’altro perché non si è accesa la scintilla con il giocatore, che, come ha capito anche l’Inter, ad oggi, preferisce la Roma di Dybala e Mourinho. Morata continua ad essere la prima scelta di Inzaghi, che immagina, per lui, un ruolo alla Dzeko, ovvero da “facilitatore” di gioco, ma, con Lautaro indiscussa certezza, là davanti sarebbe in costante concorrenza con Thuram. In giallorosso, invece, lo spagnolo sarebbe al centro del progetto".

Per Balogun, base di partenza 35 milioni, per poi avvicinarsi ai 40 chiesti dai Gunners tramite i soliti bonus. Poi la partita si giocherebbe tutta - come sempre - sulle modalità di pagamento: l'Inter non può affrontare un acquisto definitivo secondo il quotidiano romano. "Il giocatore è attratto dalla prospettiva di giocare in nerazzurro. Del resto, pur venendo da un’eccellente stagione al Reims, il suo ruolo non è ancora chiaro. E allora la sua preferenza potrebbe fare la differenza nel momento in cui si dovesse provare a chiudere con i Gunnners, strappando cifre favorevoli", si legge. Intanto occhio a Correa: dovesse uscire l'argentino, sempre ricordando che i nerazzurri seguono pure Beto e Taremi, potrebbe prevalere la candidatura di Scamacca.





ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!