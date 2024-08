Come sottolinea il Corriere dello Sport, l'infortunio di Taremi, seppur breve, evidenzia la necessità di Inzaghi di avere almeno cinque attaccanti a disposizione in rosa considerando la lunghissima stagione che attende i campioni d'Italia.

Tra i nomi fatti, resta a galla anche quelli di Federico Bonazzoli, in uscita dalla Salernitana appena retrocessa in Serie B. Bonazzoli sarebbe un'operazione low-cost, gradita anche a Inzaghi che, tra l'altro, con lui condivide l'agente Tullio Tinti. L'eventuale arrivo del classe 1997 sarebbe anche utile al club per la questione liste, considerando che Bonazzoli è un prodotto del settore giovanile.