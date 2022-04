Per la bacheca, ma anche per le casse. La conquista della Coppa Italia edizione 2021/22, secondo i dati di Calcio e Finanza, può valere oltre 7 milioni di euro. Le due squadre che accederanno alla finalissima dell'Olimpico tra Inter, Milan, Fiorentina e Juve potranno contare già su poco meno di 3 milioni di euro a testa, a cui va aggiunta la somma di 4,5 milioni di euro per chi solleverà il trofeo; 2 mln, invece, andranno alla squadra perdente.

Si tratta di cifre ritoccate verso l'alto rispetto a quelle della scorsa stagione, principalmente grazie al nuovo contratto siglato dalla Lega Serie A con Mediaset per i diritti televisivi del torneo che assegna la coccarda e della Supercoppa italiana. "L’accordo triennale, valido fino al 2024, è stato raggiunto sulla base di poco più di 48 milioni di euro a stagione. Si tratta del 27% in più rispetto al ciclo precedente e addirittura del doppio rispetto al 2015-2018", si legge sul sito.