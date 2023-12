Sono andate tutte esaurite le maglie da gioco che l'Inter indosserà eccezionalmente sabato contro l'Udinese con il logo della celebre saga cinematografica Transformers al posto dello sponsor Paramount+. Gli appassionati e i collezionisti si sono accaparrati in poche ore i circa mille pezzi disponibili in tiratura limitata negli Inter Store di Galleria Passarella e San Siro e online sullo store del club nerazzurro. Lo riporta Calcio e Finanza.

Per la cronaca, la jersey sarà poi protagonista di una sfida ancora più importante: Paramount+ e Inter doneranno infatti alcune maglie ai piccoli pazienti ricoverati nelle pediatrie di diversi ospedali del territorio milanese. I tifosi, inoltre, potranno partecipare all’asta su Ebay per aggiudicarsi una selezione delle maglie indossate dai nerazzurri durante il match: il ricavato sarà interamente devoluto in beneficienza.

