Sarà quindi Francesco Acerbi il tassello che completerà la rosa dell'Inter 2022-2023. Già nella giornata di domani, il difensore lascerà Roma per arrivare a Milano e sostenere le visite mediche prima di apporre la firma sul contratto che lo legherà al club nerazzurro, dove riabbraccerà Simone Inzaghi che ben lo conosce per la lunga militanza in comune nella Lazio. Una trattativa che per il bilancio di Viale della Liberazione avrà un impatto sostanzialmente basso: Acerbi, che ha rinunciato a due mensilità pendenti col club biancoceleste, sostituirà Andrea Ranocchia nello scacchiere nerazzurro e percepirà un ingaggio da circa 1,5 milioni di euro netti per i 10 mesi fino a giugno 2023. Come ricorda Calcio&Finanza, questo significa che il costo per l’Inter si aggirerà intorno ai 2,78 milioni di euro lordi. Questa operazione metterà poi la parola fine al mercato dell’Inter.