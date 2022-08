Primo big match stagionale per l'Inter che alla terza giornata sfida all'Olimpico la Lazio, imbattuta con 4 punti dopo la vittoria per 2-1 in rimonta contro il Bologna e lo 0-0 in trasferta con il Torino. Inzaghi fa solo una modifica rispetto all'undici che ha sconfitto una settimana fa lo Spezia, mentre Sarri decide di mandare in campo Vecino per la prima da ex. Nel 3-5-2 dei nerazzurri, solito pacchetto difensivo con Skriniar, De Vrij e Bastoni davanti al capitano Handanovic. A centrocampo Dumfries e Dimarco confermati sulle rispettive corsie, in mezzo ecco Gagliardini insieme a Brozovic e Barella, fuori Calhanoglu. In avanti spazio a Lukaku con Lautaro. I padroni di casa si schierano con il 4-3-3: in difesa Patric e Romagnoli formano il duo dei centrali, in mediana Vecino vince il ballottaggio con Basic per un posto nel reparto completato da Cataldi e Milinkovic-Savic. Tridente d'attacco con Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni, quest'ultimo preferito a Pedro.

Distanze corte fra i reparti, pressing e baricentro alti nei primi minuti per la Lazio, l'Inter risponde con l'arma del lancio lungo sulla corsia di destra per Dumfries, che può sfruttare la velocità contro Marusic. Stessa tattica adottata al 6' da Lazzari con il pallone a scavalcare la difesa per Milinkovic-Savic, che viene però anticipato dalla chiusura dell'attento De Vrij. Entrambe le squadre partendo dal basso effettuano un giropalla ragionato nel tentativo di fare uscire l'avversario. Nell'Inter Brozovic offre sempre l'appoggio in mezzo al campo in veste di regista, a sinistra Dimarco prova a pungere con i cross, ma a centro area Romagnoli ha la meglio nei duelli con Lukaku. Sull'altro fronte la prima grande chance del match è creata grazie alla sovrapposizione di Marusic sul binario di sinistra, Immobile si sgancia dalla marcatura dei centrali ma il suo mancino in diagonale si spegne a lato. Al 25', dopo il cooling break, è Barella servito sullo scatto da Dumfries a impegnare per la prima volta Provedel con il cross dalla destra deviato pericolosamente verso la porta da Romagnoli. Dieci minuti dopo, super brivido per Handanovic con Skriniar a deviare in corner il destro di Zaccagni dopo l'ottima azione rapida dei biancocelesti: Felipe Anderson taglia il campo palla al piede e Vecino al limite d'area fa da tramite offensivo con il passaggio per l'ex Hellas. Il brasiliano inizia a spingere anche in verticale, vincendo prima il duello sulla corsia con Dimarco, ma sul servizio a centro area Immobile si fa neutralizzare il destro da Handanovic, poi al 40' sulla giocata visionaria di Milinkovic-Savic lungo l'asse centrale: ancora Dimarco perde completamente la marcatura, il numero 7 biancoceleste è tenuto in gioco dalla linea difensiva dell'Inter e sul lancio lungo si fa trovare pronto tagliando verso l'area e finalizzando di testa per il vantaggio della squadra di Sarri.