Un bomber da cento gol in nove stagioni è pronto ad abbracciare l'Inter. Si tratta di Hugo Humanes, attaccante classe 2007 messicano, che prima di raggiungere Milano ha mandato il suo saluto emozionato al club in cui è cresciuto, il Real Madrid: "Dire addio a quella che è stata la mia casa per nove anni non è facile - ha scritto su Instagram -. Oggi è una giornata difficile perché ho preso la decisione di lasciare il club della mia vita. Lo faccio con tristezza per quello che significa per me difendere questo stemma, ma anche soddisfatto per aver lasciato la mia anima dal primo all'ultimo giorno. Non dimenticherò mai la prima volta che ho indossato la maglia del Real Madrid, l'ho fatto da junior ed è stato un sogno diventato realtà. Durante tutto questo tempo ho festeggiato ogni vittoria e subito ogni sconfitta. Ho avuto anche la fortuna di essere circondato da una grande squadra: i miei compagni, i miei allenatori e tutto lo staff del club che lavora nel settore giovanile per rendere tutto più semplice. Ora è il momento di affrontare una nuova sfida e aprire una nuova fase per continuare a crescere come giocatore e come persona. Grazie a tutti voi che avete fatto parte di questo bellissimo percorso. Hala Madrid".