Intervistato da Voetbal International, Givairo Read, giovanissimo terzino del Feyenoord, racconta questi suoi primi mesi nella prima squadra biancorossa e la sua ambizione di raggiungere la Nazionale olandese. Lì dove magari un giorno può incontrare un giocatore che per lui rappresenta un idolo e punto di riferimento, vale a dire l'esterno dell'Inter Denzel Dumfries. E a proposito di Dumfries, Read svela un aneddoto: "Etienne Reijnen, uno degli assistenti allenatori, mi chiama sempre il nuovo Denzel Dumfries. Spero che abbia ragione. Sono un suo tifoso, per me è un terzino destro davvero eccezionale. Guarda quanti gol e assist ha, all'Inter e in Nazionale. 'Lui e Jeremie Frimpong, un altro che mi piace guardare, hanno dimostrato quanto sia importante il ruolo di terzino destro".

Read deve il suo debutto al Feyenoord ad Arne Slot, attuale allenatore del Liverpool: "Penso che sia grandioso che ora si esibisca così al Liverpool e non mi sorprende. Ma quello che mi piace di più è quando vedo Sipke Hulshoff seduto accanto a Slot. È stato altrettanto importante per me, credo abbia giocato un ruolo importante anche nella mia selezione per la prima squadra. Quando lo vedo camminare lungo la linea durante una partita di Premier League, verso il quarto uomo, o qualcosa del genere, mi viene da ridere poi penso: non molto tempo fa giocavamo insieme in trasferta a Katwijk".

