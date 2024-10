Intervistato da Sportweek, il pilota di F1 francese Pierre Gasly ha parlato anche della sua passione per il calcio. Noto tifoso del PSG, è stato chiamato a rispondere sulle due squadre milanesi.

Inter o Milan?

"Me lo chiedono tutti. Ho sempre detto che vado a San Siro, lo faccio ogni volta che posso. C'è un'energia incredibile per me che adoro il calcio. Sono malato di calcio. Non mi sono mai sbilanciato perché non ho una vera preferenza, ho amici in tutte e due le squadre, attuali e degli anni passati:

Giroud, Pavard... E poi perché in realtà dovrei dire Juventus. E che ho cugini mezzi italiani: la sorella di mamma ha sposato un italiano, e questi cugini fin da quando eravamo piccoli mi parlavano della Juve. Ora sono molto affascinato dal progetto del Como, e dal suo stadio sul lago. In definitiva non ho un vero club".

