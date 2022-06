"Intanto sono arrivati due giocatori come Ranocchia e Cragno. Sensi ieri è stato a casa mia, abbiamo parlato, gli ho lasciato un paio di giorni per decidere, speriamo possa arrivare". Parole e musica di Adriano Galliani, ad del Monza che intercettato a margine della premiazione per la promozione in Serie A dei brianzoli questa mattina presso la Regione Lombardia fa il punto sulle ultime mosse di mercato.