A margine del 'Premio Gentleman Fair Play', Davide Frattesi si è soffermato con i cronisti presenti per rispondere alle loro domande. Le parole del centrocampista nerazzurro:

Cosa ti senti di dire ai nuovi?

"Di venire tutti a zero (ride, ndr). Il gruppo fa la differenza perché quando sei tranquillo, in un ambiente che dà serenità e stimoli, far male diventa difficile. I momenti più bruttini arriveranno, ma con un gruppo del genere si riesce a superare tutto".

A proposito di momenti difficili, quale è stato quello più duro quest'anno?

"La sconfitta con l'Atletico, senza dubbio. E' una macchia su un anno straordinario, ma in Champions ci riproveremo l'anno prossimo".

Quanti gol faresti giocando più partite da titolare?

"Facevo una battuta con i ragazzi, mi dicevano che visti i gol da subentrante il mister mi avrebbe fatto partire sempre dalla panchina. Ma poi cosa dovrei fare, non segnare? Scherzi a parte, è stato davvero un anno molto importante".

