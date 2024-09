Il settimo gol segnato con la maglia della Nazionale italiana da Davide Frattesi, migliore in campo ieri sera nella vittoria contro Israele, riaccende il dibattito sul fatto se sia giusto o meno che il centrocampista ex Sassuolo faccia tanta panchina all'Inter. Sul tema si è espresso anche Andrea Stramaccioni, in collegamento da Budapest per Rai Sport: "E' una questione delicata per Simone Inzaghi già dalla scorsa stagione. Finora è sempre subentrato con ferocia, il suo problema è che ha davanti Barella e professor Mkhitaryan, uno che il tecnico considera insostituibile".