Prima doppietta in Serie A per Davide Frattesi che sottoscrive la trasferta di Empoli prima che Lautaro Martinez metta il sigillo con la terza e conclusiva di questo match pomeridiano al Castellani. A commentare l'importante vittoria di oggi è anche il centrocampista numero 16, protagonista di serata: "L’uomo dei gol pesanti? Speriamo di continuare. Poi se arriva la vittoria ancora meglio quindi bisogna continuare in questa direzione" ha esordito a Inter TV con il sorriso stampato in volto.

Come riesci a gestire questo fuoco che hai dentro?

"Diciamo che è importante perché avendo tre partite a settimana diventa un’arma in più. Mentalmente pensi di non essere mai stanco, anche se effettivamente lo sei, ma può essere un’arma in più. Scherzi a parte, ad aiutare la squadra sono contento".

Stai migliorando con la gestione della palla. Giocare con la Nazionale quanto ti sta aiutando? E in cosa pensi di migliorare ancora?

"Devo migliorare sulla gestione della palla perché secondo me ho ancora tanti margini su quello. Devo migliorare, lavorerò su quello, anche se non diventerà la mia caratteristica fondamentale e probabilmente non la sarà mai. Ma voglio portare questa cosa qui a livello delle altre mie caratteristiche, quindi continuerò a lavorarci".

Il secondo gol è da centrocampista evoluto, quasi da attaccante.

"Penso che il momento sia più da centrocampista, cioè quando passa da sotto le punte a prendere lo scarico è da centrocampista, poi è stato bravo Lauti a stopparmela benissimo ed è venuto tutto abbastanza naturale. Sono cose che proviamo, che sappiamo e facciamo quasi a memoria quindi non è la prima volta che mi trovo in quella posizione perché provandole in settimana lo alleni. È stata provata e credo sia un movimento più da centrocampista che da attaccante".

Oggi offri tu la cena?

"Sì, di pizza però".

