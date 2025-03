Non è una novità che l'Inter desideri ardentemente Nico Paz in vista della prossima stagione. Il fantasista classe 2004 del Como, di proprietà del Real Madrid, si sta disimpegnando con grande personalità al servizio dei lariani e la dirigenza interista proverà a studiare il modo per riuscire a portarlo a Milano. Come evidenzia Nicolò Schira il biscione potrà giocare la carta Javier Zanetti, che vanta un trentennale di amicizia con Pablo Paz, papà del trequartista. Anche oggi lunga chiacchierata tra i due al Sinigaglia al termine di Como-Venezia, finita 1-1.