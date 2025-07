Nicola Zalewski sta lavorando duro, tra campo e palestra, per presentarsi nelle migliori condizioni psicofisiche agli ordini del neo tecnico Cristian Chivu in vista della sua prima stagione da giocatore di proprietà dell'Inter. Il polacco, infatti, è diventato ufficialmente 100% nerazzurro lo scorso 23 giugno, quando il club milanese, che lo aveva prelevato in prestito dalla Roma il 1° febbraio, ha deciso di acquistarlo a titolo definitivo. "2025/2026… non vedo l'ora", ha scritto su Instagram Zale postando le foto che lo ritraggono mentre è impegnato nella sessione di allenamento individuale.