Secondo Sky Sport, Davide Frattesi dovrà stare fermo ai box per circa un mese in seguito all'intervento chirurgico di Sports Hernia bilaterale a cui si è sottoposto oggi, presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Il percorso di riabilitazione, stando alle informazioni dei colleghi, dovrebbe permettere al centrocampista di preparare assieme ai compagni la prima gara ufficiale della stagione 2025-2026, in programma il 25 agosto, quando a San Siro si presenterà il Torino.