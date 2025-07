Il Consiglio Federale ha dato il suo parere positivo alla richiesta della Lega di A di disputare la gara di campionato tra Milan e Como a Perth, in Australia. Si avvicina, quindi, quella che sarebbe una storica ‘trasferta’ all'estero per una gara del campionato italiano, tenendo conto del fatto che la complessa procedura autorizzativa prevede anche il via libera formale da parte della federazione australiana, della UEFA, dell’Asian Football Federation e della FIFA.