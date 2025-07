Daniel Arnautovic non ha chiuso le porte a un eventuale approdo al Rapid Vienna di suo fratello, di cui è anche agente, puntualizzando però che ora non ci sono novità sostanziali sul futuro dell'ex attaccante dell'Inter: "Marko è in vacanza e si sta allenando privatamente (anche con Calhanoglu, ndr) per essere pronto per il suo nuovo club - ha spiegato a Sky Sport DE -. Se si raggiungerà un accordo con una squadra, si unirà a quella immediatamente. Il Rapid è molto interessato. Stiamo trattando, ma per il momento è tutto qui. Molto di ciò che si scrive in Austria non è vero, alcune notizie su Marko sono folli. Al momento non c'è alcun accordo".