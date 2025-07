L'obiettivo principale della Fiorentina in mezzo al campo sembra essere uno tra Bennacer e Bernabé, ma secondo il Corriere dello Sport non è da escludere nemmeno una soluzione che porti a prendere uno dei giocatori della rosa dell'Inter.

L'operazione Bennacer non è infatti facilissima per ragioni di ingaggio (4 milioni l'anno) e la richiesta rossonera. Così anche Asllani è diventato un possibile obiettivo, più simile al rossonero che non a Bernabé. Ma sul giocatore nerazzurro c'è in pressing anche il Bologna.