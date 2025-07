Hakan Calhanoglu e Marko Arnautovic si stanno allenando insieme in vacanza. Il regista turco dell'Inter ha postato un paio di storie su Instagram che lo vedono impegnato insieme all'ormai ex compagno di squadra (all'austriaco è scaduto il contratto lo scorso giugno) insieme a un preparatore atletico.

Per i due giocatori, corsa, lavoro in palestra e sorrisi. Arnautovic è stato anche uno di quelli che hanno messo like al post di risposta di Calhanoglu dopo le parole pronunciate da Lautaro Martinez e Beppe Marotta al termine di Inter-Fluminense.