Possibile svolta per quel che riguarda la questione del commissario per gli stadi. Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, è stato depositato ieri l'emendamento che istituisce il commissario straordinario per le opere dell’Europeo 2032. Sarà nominato contestualmente o subito dopo la votazione.

In questo modo si proveranno a sbloccare una serie di processi per "ringiovanire" gli impianti, che in Italia hanno un'età media di 66 anni. Il rischio è accontentarsi degli impianti già pronti (Roma, Milano, Napoli e Torino) e dei cantieri già avviati come quello di Firenze.