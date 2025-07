L'addio ormai imminente alla Serie A di Mateo Retegui, pronto a lasciare l'Atalanta per accettare l'offerta faraonica dei sauditi dell’Al Qadsiah, non va troppo a genio al presidente della FIGC, Gabriele Gravina, che ha inquadrato così il trasferimento in ottica Nazionale italiana: "Dispiace per Retegui, dispiace perdere dei ragazzi che in questo momento davano un apporto significativo alla maglia azzurra - le sue parole riportate da Tuttomercatoweb.com -. Chiaramente lo seguiremo, ma capite che per quanto ci riguarda la competitività di un campionato piuttosto importante a livello internazionale come il campionato italiano ti porta a una formazione ben diversa. È un calciatore per noi fondamentale che si allontana come purtroppo è avvenuto per altri calciatori, nella speranza di custodirlo nella maniera migliore possibile. Questo è l’effetto della globalizzazione, è uno degli aspetti negativi. Non riusciamo a fronteggiare o porre paletti nell’economia di mercato, questi sono i principi dell’economia e si rispettano”.