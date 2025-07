Non solo la prima squadra, l'Inter è al lavoro anche per puntellare la formazione Under 23. Nello specifico il club nerazzurro è vicino all’ingaggio di Lucas Scarlato, talentuoso trequartista argentino classe 2009 del River Plate. Soprannominato Pipa, è una delle stelle dell’Under 17 dell’Argentina e può agire anche da regista. Giocatore tecnico ma grintoso, si ispira ad Aimar e Ortega, con qualità che combinano eleganza e pressing.

Scarlato andrebbe a rinforzare l’Inter Under 23, dove potrebbe subito esordire in Serie C sotto la guida di Stefano Vecchi, prossimo allenatore della seconda squadra nerazzurra. L’ex tecnico del Vicenza firmerà a breve, con ufficialità attesa tra circa dieci giorni, in parallelo all’iscrizione del club in Lega Pro. Gli allenamenti inizieranno lunedì.

Nel frattempo, proseguono i lavori per definire la rosa della seconda squadra nerazzurra: la dirigenza sta valutando chi inserire nel progetto e chi invece mandare in prestito per fare esperienza. In quest’ottica, ieri l’Inter ha incontrato il direttore sportivo dello Spezia, Melissano, che ha manifestato interesse per il centrocampista Berenbruch.