Dopo essere stato accostato all'Inter di recente, anche in virtù del possibile addio di Dumfries, oggi Dodò entra nel mirino della Juventus. Secondo il Corriere dello Sport, Tudor ha chiesto un esterno per il 3-4-2-1. Dodò ha già avuto un approccio con Giuntoli a marzo (ora il dirigente non è più tra i bianconeri) e ad oggi ha ricevuto una proposta di rinnovo dalla Fiorentina.

Ha un accordo, il brasiliano, che scade nel 2027. Il che rende più forte la Viola, la quale però si sta già muovendo per un eventuale sostituto. Commisso valuta il giocatore 30 milioni di euro e al massimo può venire incontro alle pretendenti sulle modalità di pagamento, non sulle cifre.