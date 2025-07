Sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il giornalista Matteo Moretto riferisce gli ultimi aggiornamenti relativi a Valentin Carboni e Richard Rios: “C’è stato ieri un incontro significativo tra Inter e Genoa per definire il futuro del talento argentino - ha detto su Carboni -. Le parti hanno raggiunto un accordo verbale per un prestito secco, senza diritto né obbligo di riscatto. La trattativa è ben avviata, ma non è ancora stata firmata: la chiusura è attesa la prossima settimana, al rientro del giocatore dalle vacanze”.

Per Rios, invece, situazione in stand-by: “L’Inter, che si era mossa per prima per il centrocampista del Palmeiras, si è fermata. Il motivo è legato alla possibile permanenza di Hakan Calhanoglu, che al momento non ha ricevuto offerte concrete. Senza una sua uscita, l’operazione Rios non è più prioritaria. Nel frattempo, la Roma è attiva su Rios e mantiene i contatti con il Palmeiras per valutare una possibile trattativa. Si attendono sviluppi nei prossimi giorni, in particolare per capire se il club giallorosso riuscirà a soddisfare le richieste economiche dei brasiliani”, ha concluso.