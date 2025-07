E' cominciata oggi, alle 15, e terminerà il 21 luglio, sempre alla stessa ora, la fase in cui i tifosi dell'Inter hanno la possibilità di rinnovare il loro abbonamento confermando o cambiando il posto. Per quelli che vogliono sottoscrivere un nuovo abbonamento, invece, la 'waiting list' aprirà dal 25 al 27 luglio. Dal 29 luglio, a mezzogiorno, infine, spazio alla vendita libera. Per tutti i dettagli, basta consultare Inter.it.