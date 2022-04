In ogni caso, visto il trittico di partite dei nerazzurri e gli infortuni subiti dal giocatore, prima al polpaccio contro il Liverpool e successivamente il fastidio alla coscia verificatosi contro l’Hellas Verona, anche qualora venisse convocato per la sfida contro lo Spezia, non è detto che parta titolare, anzi. Come spiegato ieri, infatti, il roccioso centrale dovrebbe essere tenuto precauzionalmente a riposo venerdì (e qualora non partisse per la Liguria rimarrebbe ad Appiano Gentile per allenarsi al meglio), per poi essere titolare contro Milan e Roma la prossima settimana.

Per il resto, tutti a disposizione di Simone Inzaghi.