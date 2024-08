Detto, fatto: Lautaro Martinez ha concluso in anticipo le sue vacanze ed è tornato a Milano in giornata, pronto ad aggregarsi al gruppo nerazzurro dopo la vittoria in Copa America. In attesa del ritorno ad Appiano Gentile previsto per domani, il Toro si concede un bagno nella piscina sull'attico con vista sul tramonto di Milano, postando il tutto sul suo profilo Instagram.

